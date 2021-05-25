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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 8 PKK üyesi yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 8 PKK üyesi yakalandı

-Zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) - ANKARA

Akalan Terör Örgütü 


- Terör örgütü PKK/KCK’nın yürütme konseyine bağlı sözde alan merkezlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 kişi, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün yürütme konseyine bağlı sözde alan merkezlerinde faaliyeti bulunan 8 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği belirtildi. (ALİ-
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