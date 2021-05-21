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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Operasyondan ve zanlıların götürülüşünden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Mahrem Akalan Terör Örgütü 


- Terör örgütü FETÖ/PDY’nin adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde bağlantısı olduğu tespit edilen 60 şüpheliden 30’u Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde operasyonel GSM hattı kullanarak örgütte faaliyeti ve irtibatı bulunan 60 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla belirlenen şüphelilerden 30’u yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
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