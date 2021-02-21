ANKARA - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MPT-76MH silahını Mehmetçik için daha hafif hale getirdi
- MPT - 76MH silahının videosuMakina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MPT - 76MH silahını Mehmetçik için daha hafif hale getirdiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca (MKE) üretilen MPT - 76MH silahının Mehmetçik için daha hafif hale getirildiğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız bağlısı MKE tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT - 76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü." ifadesi kullanıldı.Paylaşımda MPT - 76MH'nin üretim ve deneme atışları ile Mehmetçik'in silahı kullandığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım