ANKARA - Kurum: 'Ülkemiz, iklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden bir ülke konumundadır'
ANKARA - Kurum: "Ülkemiz, iklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden bir ülke konumundadır" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un COP26 Başkanı Alok Sharma'nı karşılaması - Görüşmeden görüntüler - Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bakanlıkta görüştü, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (1)
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