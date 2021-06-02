ANKARA - Kurtulmuş, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında gerçekleştirilen İş birliği Protokolü İmza Törenine katıldı (2)
- Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki İş birliği Protokolü İmza Töreni - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında gerçekleştirilen İş birliği Protokolü İmza Törenine katıldı. (2)
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