ANKARA - Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'nin ortak basın toplantısı - Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'nin konuşması - Bakanların kürsüden ayrılmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile ortak basın toplantısı düzenledi .(3)
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