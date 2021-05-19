ANKARA - Kasapoğlu: "Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid - i Aksa'nın yanındadır" - Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun kürsüye gelmesi - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı. "Türkiye'nin gençleri sadece Türkiyenin değil tüm insanlığın yükünü omuzlayacak derecede sorumluluk sahibi gençler. Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid - i Aksa'nın yanındadır"
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