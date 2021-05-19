ANKARA - Kahramankazan'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Törenden detaylarSaygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıİlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır'ın konuşmasıÖğrencinin şiir okumasıÖdül töreni19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorANKARA (AA) - Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yıldönümü ve Gençlik ve Spor Bayramı Kahramankazan’da da düzenlenen törenle kutlandı.
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