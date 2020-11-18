ANKARA - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
- Ele geçirilen mühimmatların imha edilmesi - Ele geçirilen diğer mühimmatlarANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 4 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti." ifadesine yer verildi.
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