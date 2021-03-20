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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - İçişleri Bakanlığı GAMER'de Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler değerlendirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı GAMER'de Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler değerlendirildi

- İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi - Nevruz etkinlikleri ve Kovid - 19 tedbirleri değerlendirme toplantısı - Toplantıya katılanlar - KGYS görüntülerinin incelenmesi - KGYS görüntüleriİçişleri Bakanlığı GAMER'de Nevruz etkinlikleri ve Kovid - 19 tedbirleriyle ilgili denetimler değerlendirildiANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER), ülke genelindeki Nevruz etkinlikleri ve Kovid - 19 ile mücadele kapsamındaki tedbirlerle ilgili tematik denetimler ele alındı.Değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren katıldı.
Toplantıda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Mersin, Malatya ve Diyarbakır'daki Nevruz etkinlikleri ile tematik denetimler değerlendirildi.Ayrıca 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla da video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede kentlerdeki denetim ve tedbirlere ilişkin bilgi alındı.

General Jandarma Toplantı Konferans Orgeneral 

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