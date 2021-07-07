ANKARA - Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (2)
- St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın naaşı - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması - St. Petersburg Başkonsolosu Yorulmaz'ın yakınlarının taziyeleri kabul etmesi - Naaşın cenaze aracına nakledilmesiANKARA - Hayatını kaybeden Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapan Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. (2)
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