ANKARA - Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1)
- St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın yakınları - Cenaze aracının gelişi - Askerlerin naaşı omzunda taşıyarak tören alanına getirmesi - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşmasıANKARA - Hayatını kaybeden Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapan Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. (1)
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