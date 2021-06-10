ANKARA - Erbaş: 'Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında milletimizin iyilik eli ulaştırılacaktır'
ANKARA - Erbaş: "Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında milletimizin iyilik eli ulaştırılacaktır" - Salondaki katılımcılar - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - (AA) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım