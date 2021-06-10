ANKARA - Erbaş: 'Kurban ibadeti, Rabbimize yaklaşma, iyiye, güzele ve hakikate ulaşma arayışıdır'
ANKARA - Erbaş: "Kurban ibadeti, Rabbimize yaklaşma, iyiye, güzele ve hakikate ulaşma arayışıdır" - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona gelişi - Salondaki katılımcılar - Kur'an - ı Kerim okunması - Yurt dışına gidecek Diyanet İşleri Başkanlı personelinin sahneye gelişi - Ali Erbaş'ın kürsüye gelmesi - Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım