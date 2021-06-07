ANKARA - Emine Erdoğan 'Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı'nda konuştu (1)
ANKARA - Emine Erdoğan "Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı"nda konuştu (1) - "Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı"nda konuştu. (1)
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