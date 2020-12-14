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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - DSP Genel Başkanı Aksakal, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

ANKARA - DSP Genel Başkanı Aksakal, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

- Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın odaya girişi - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyeti karşılaması - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın görüşmesiANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

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