ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'u karşılaması - Çavuşoğlu ve Meredov'un fotoğraf çektirmesi - - Çavuşoğlu ve Meredov'un görüşmesiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü.
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