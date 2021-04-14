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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu

Ankara’da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu

-Bahçedeki köpeklerden

Hayvan Severler Köpek Sokak Köpekleri Pitbull Hayvan 

--Uyuşturulan pitbull dan
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde çevredeki hayvan severlerin şikayeti üzerine veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında ekipler, 1 adet pitbull cinsi yasaklı ırk köpeği barınağa götürdü. Ankara’da bir veteriner teknisyeninin bahçesinde beslediği köpeklerin, bahçeden çıkarak çevredeki köpeklere saldırdığını fark eden hayvan severler durumu ekiplere bildirdi. Bunun üzerine bahçeye gece geç saatlerde baskın yapan ekipler, veteriner teknisyeninin beslediği pitbull cinsi yasaklı ırk köpeği uyuşturarak barınağa götürdü. Hayvan severlerin tepki gösterdiği veteriner teknisyeni, yasaklı ırk köpeği uyutulmaktan son an da kurtardığını ve bahçesinden çıkarmadığını söyledi.

Veteriner teknisyeninin beslediği köpeklerin başka köpeklere saldırdığı anları kameralara kaydeden hayvan severler ise duruma itiraz eden teknisyene sokak köpeklerinin görüntülerini hatırlattı. Ekipler, uyuşturulan köpeği alarak olay yerinden uzaklaştı.
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