Ankara'da öldürülen ve 40 gün sonra cesedi bulunan kişinin katil zanlısının arkadaşı olduğu belirlendi



- Ankara’da öldürüldükten 40 gün sonra, yakınları tarafından haber alınamayıp cesedi bulunan Yücel Öztürk'ün (42), arkadaşı olan Hacı T. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 gündür Yücel Öztürk’ten haber alamayan yakınları 22 Ocak tarihinde Öztürk’ün Mamak ilçesindeki evine gitmişti. İçeriden ses gelmemesi üzerine Öztürk’ün yakınları kapıyı kırmış ve Öztürk’ün cesedi ile karşılaşmıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel Öztürk'ün vücuduna 11 kurşunun isabet ettiği belirledi ve olay hakkında çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmaların ve Öztürk'ün yakınlarının ifadesine başvurarak son görüştüğü kişinin Hacı T. olduğunu tespit etti.Hacı T.’nin evine giden Cinayet Büro ekipleri yaşanan kısa kovalamaca sonrasında Hacı T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Hacı T., ifadesinde Yücel Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı Hacı T.’nin alınan ifadesinde, olay günü Öztürk ile birlikte alkol aldığını, Öztürk’ün kendisine küfür etmeye başladığını, uyarılara rağmen küfretmeye devam ettiğini ve çıkan tartışmada Öztürk’ün silahına davrandığını görünce kendisinin de silahını çıkartarak Öztürk’ü öldürdüğünü söylediği öğrenildi.Hacı T.'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca bulunarak el konuldu. Zanlı Hacı T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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