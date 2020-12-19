Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara’da kapalı otoparkta yanan otomobil paniğe sebep oldu

Ankara’da kapalı otoparkta yanan otomobil paniğe sebep oldu

dumandan etkilenen kişilerden

Polis Sağlık Ekipleri 

-Yanan araçtan
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden
-Genel ve detay
-Olay yerinden

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde çok katlı binanın kapalı otoparkında park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Apartman sakinlerinin paniğe kapılarak dışarıya çıktığı yangını itfaiye ekipleri söndürürken 2 kişi dumandan etkilendi. Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi 1820. Cadde’de meydana geldi. Site içerisindeki çok katlı binanın otoparkında Emrah B.’ye ait 06 DV 6573 plakalı otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından alev alarak yanmaya başladı.
Yoğun dumanla kaplanan otoparka inen araç sahipleri yangına köpük ile müdahale ederken bina sakinleri de paniğe kapılarak evlerinden dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de alevlere müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde tedavi etti. Yangında 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement