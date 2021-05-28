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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara’da ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi

Ankara’da ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi

-malzemelerin ele geçirildiği araziden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Jandarma Haşhaş 


- Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir kişinin kendi arazisine izinsiz olarak 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi ektiğini belirledi. Ele geçirilen bitkiler imha edilirken, ekimi yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Polatlı ilçesinin Beşköprü Mahallesi’nde N.A. isimli bir kişinin kendine ait olan 2 bin 600 metrekare arazisine izinsiz olarak 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi ektiğini tespit eden jandarma ekipleri, N.A. hakkında adli işlem başlattı. Ele geçirilen bitkilerin ise yakılarak imha edildiği belirtildi.
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