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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da 1 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Ankara’da 1 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Röportaj

( ANKARA -EK)- İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, savrulan otomobiller yol kenarındaki araçlara vurdu, 1 kişi ölümden döndü ANKARA

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Trol 


- Ankara’nın Sincan ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında bekleyen araçlara vururken 1 kişi ölümden döndü. Dehşete düşüren o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, saat 18.30 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi ile Dinçer Cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferhat M. idaresindeki 06 SDP 94 plakalı otomobil ile Olcay Y. kontrolündeki 06 L 0297 plakalı otomobil ile Dinçer Caddesi üzerinde bulunan kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil park halindeki 06 CJD 844 ve 06 KJ 128 plakalı araçlara çarparak durabildi. O esnada otomobille ilgilenen Mehmet K. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazada yaralanan Mehmet K.’yı Fatih Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın görgü tanıklarından olan Metehan İnce, “Burada günlük kaza olmaktadır. Bu kavşağa yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz. Biz durumu mahalle muhtarına da ilettik” dedi.

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