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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor

- Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlardan görüntü - Mavi servi ağacından görüntü - Ağaç dikim çalışmasıCumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor - Çankaya köşkü çevresindeki Çankaya Caddesi, Ziaur Rahman Caddesi ve Simon Bolivar Bulvarı üzerine 310 mavi servi ağacı dikilecekANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresine başkent iklimine uyumlu ve tuzlama çalışmalarına dayanıklı 310 mavi servi ağacı dikiliyor.Ağaçlandırma çalışmaları Ankara Valiliğince, Çankaya Köşkü çevresindeki Çankaya Caddesi, Ziaur Rahman Caddesi ve Simon Bolivar Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Gülten Keskin, "Arizona servisi" olarak da bilinen mavi servi ağacının, Ankara iklimine uyumlu, yaprak dökmeyen, budamaya elverişli, tuzlama çalışmalarından en az zarar gören ağaç türü olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla 186 ağacın dikildiğini belirten Keskin, “Ağaçlandırma çalışmaları tamamlandığında 310 mavi serviyi toprakla buluşturmuş olacağız. Çankaya Köşkü'nün bahçesini olduğu gibi çevresini de yeşillendirmeye çalışıyoruz. Bütün amacımız doğaya katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

Başkent 

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