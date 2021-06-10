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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay'ı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay'ı kabul etti

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ı karşılaması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Resmiye Eroğlu Canaltay'ın görüşmesiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Oktay, KKTC'deki karayolları ve mağduriyet yaşanan köy yollarındaki çalışmalara ilişkin Bakan Canaltay'dan bilgi aldı.Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki Ekonomik ve Mali Protokol kapsamında yapılması planlanan ve çalışmaları devam eden 322 kilometrelik yolun, 53 kilometrelik kısmının bu yıl tamamlanmasında mutabık kalındı.Yeni havalimanının, çalışmaları bir an önce bitirilerek hizmete açılmasının da ele alındığı görüşmede, ihalesi geçen hafta tamamlanan ve e - Devlet kapsamında hizmet vermesi için inşaatına başlanacak Veri Hizmet binasına ilişkin çalışmalara hız verilmesi de değerlendirildi.Görüşmede ayrıca, yap - işlet - devret modeli ile yapılması öngörülen ve ihalesi geçtiğimiz günlerde tamamlanan KKTC telekom altyapısının tümüyle iyileştirilmesine ilişkin projenin, bir an önce devreye alınmasına karar verildi.

Karayolları Köy Yolları 

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