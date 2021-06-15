Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Touray ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Touray ile görüştü

- Görüşmeden detaylarCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Touray ile görüştüANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ve yeni alanların oluşması için, ikinci Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının ilk fırsatta yapılması gündeme geldi.Karşılıklı iş birliğinin artırılması için ön plana alınması gereken sektörlerin de değerlendirildiği görüşmede, özellikle gelecek yıl Gambia'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15'inci toplantısı dolayısıyla hazırlıkları sürdürülen havaalanı ve diğer altyapı çalışmalarında Türk firmalarının vereceği destek ele alındı.Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyerek, ülkelerindeki FETÖ okullarının derhal kapatıldığını belirtti.
Konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Türkiye'nin Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarına verdiği destek ve uluslararası arenada yaptığı savunmalar, özellikle evrensel insan hakları ve etik değerler konusunda Türkiye'nin yaklaşımı, diğer ülkeler için örnek teşkil ediyor." dedi.
Savunma ve güvenlik alanında Türkiye'nin teknolojik ürün desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Touray, güvenlik için 2 adet feribot görüşmesinin sürdüğünü aktardı.Touray, Türkiye'nin sağladığı burslarla okuyan Gambialı öğrenci sayısının artmasını da talep ederek, mevcut burs alan öğrenciler için teşekkürlerini iletti.

Toplantı Uluslararası Darbe Girişimi Öğrenciler Öğrenci Sayısı 

İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement