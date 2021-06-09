ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara 'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz."
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