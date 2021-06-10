ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun çözümü için özel toplantı gerçekleştirdi
- Salonun iç/genel planı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması - Öğretim üyelerinin konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri ile özel toplantı gerçekleştirdi.
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