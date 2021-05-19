ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi - İstiklal Marşının okunması - Törenden görüntülerANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı. (2)
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