ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi'yi kabul etti
- Kabulden detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi'yi kabul ettiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
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