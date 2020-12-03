ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur" - Salondaki katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. (2)Erdoğan: "İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur."Erdoğan: "CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz."Erdoğan: "(CHP) Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?"
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