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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur" - Salondaki katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
(2)Erdoğan: "İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur."Erdoğan: "CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz."Erdoğan: "(CHP) Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?"

Kadın Hakları Toplantı 

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