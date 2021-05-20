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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti

- Kabulden detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Ahmet Nur Çebi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 - 2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.Kabulde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.

Şampiyon Forma 

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