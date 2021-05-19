ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alt yapının da güçlenmesiyle ülkemizdeki profesyonel sporcu sayısı sürekli artıyor'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alt yapının da güçlenmesiyle ülkemizdeki profesyonel sporcu sayısı sürekli artıyor" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı. (7)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım