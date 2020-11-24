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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Çelik: 'MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin kabul edilmediği yönünde mutabakata sahiptir'

ANKARA - Çelik: 'MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin kabul edilmediği yönünde mutabakata sahiptir'

ANKARA - Çelik: "MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin kabul edilmediği yönünde mutabakata sahiptir" - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. (6)Çelik: Çelik: "MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir."AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılması son derece üzücü bir husustur."

Öğretmenler Toplantı Öğretmen 

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