ANKARA - Çelik 'Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya ile birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak'
ANKARA - Çelik "Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya ile birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak" - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıANKARA Çelik: "Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak."
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