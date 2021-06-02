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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Çavuşoğlu: 'İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım'

ANKARA - Çavuşoğlu: 'İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım'

ANKARA - Çavuşoğlu: "İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile işbirliği anlaşması imzaladı. Çavuşoğlu, imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İmza Töreni Politika Basın Toplantısı Toplantı Hükümet 

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