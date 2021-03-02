Ankara Büyükşehir Belediyesi nohut tohumu desteği başladı



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede 5 bin 942 çiftçiye yaklaşık bin 600 ton nohut tohumu desteği dağıtımını başlattı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri nohut tohumu dağıtımına ilk olarak Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinden başladı.

Toplam 5 bin 942 çiftçiye yaklaşık bin 600 ton nohut tohumu dağıtılacak Tarımsal destek projesiyle Başkentli çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, toplam 5 bin 942 çiftçiye yaklaşık bin 600 ton nohut tohumu dağıtacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, yaklaşık 80 bin dönüm alana ekilmesi planlanan nohut tohumu desteği ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle kuru tarım yapan üreticilerimizin gelir seviyesini artırmak amacıyla bin 600 ton nohut tohumunun dağıtımına başladı.

Bin 600 ton ciddi bir rakam. Ankara’daki üreticilerimizin tamamına ulaşmaya gayret ettik. İmkanlarımız ölçüsünde tohum dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. 5 bin 942 adet üreticimiz nohut tohumu almaya hak kazandı. Umarım gayet bereketli bir dönem geçirir ve bu mahsullerin kazanımlarını alırlar.” (ALİ-



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