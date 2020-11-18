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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi

- Pİstten kalkan İHA'lar - Operasyon düzenlemesiBarış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İHA'lar aracılığıyla 8 PKK/YPG'li teröristin Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazdıkları tespit edildi.Teröristler kazdıkları çukurda, komandoların düzenlediği operasyon ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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