ANKARA - Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi
- Pİstten kalkan İHA'lar - Operasyon düzenlemesiBarış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İHA'lar aracılığıyla 8 PKK/YPG'li teröristin Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazdıkları tespit edildi.Teröristler kazdıkları çukurda, komandoların düzenlediği operasyon ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
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