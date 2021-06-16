ANKARA - Bakan Yanık: '(Devlet korumasında yetişen gençler) Sizlerden beklentimiz çok yüksek'
ANKARA - Bakan Yanık: "(Devlet korumasında yetişen gençler) Sizlerden beklentimiz çok yüksek" - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelmesi - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşmasıANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım