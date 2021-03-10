ANKARA - Bakan Selçuk, 'Özel Çocuklara Özel Materyaller' programına katıldı (3)
ANKARA - Bakan Selçuk, "Özel Çocuklara Özel Materyaller" programına katıldı (3) - Özel Çocuklara Özel Materyaller alanı - Özel materyallerden görüntüler - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un alana gelmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un özel materyallari incelemesi - Tırın uğurlanmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı. (3)
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