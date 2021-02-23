ANKARA - Bakan Selçuk: 'Okul, hem milli hem de manevi erdemlerle çocuklarımızı birlikte yaşama becerilerine doğru yönelten bir kurumdur'
ANKARA - Bakan Selçuk: "Okul, hem milli hem de manevi erdemlerle çocuklarımızı birlikte yaşama becerilerine doğru yönelten bir kurumdur" - Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
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