ANKARA - Bakan Selçuk, 'Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı'na katıldı
ANKARA - Bakan Selçuk, "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"na katıldı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelmesi - Katılımcılardan görüntüler - Müzik dinletisiANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenen "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"na katıldı.
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