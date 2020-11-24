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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Bakan Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekilerin Aslanlı Yol'da yürümesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekilerin Atatürk'ün mozolesi önüne gelmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Atatürk’ün mozolesine çelenk koyması - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekilerin Misak - ı Milli Kulesinde Anıtkabir Şeref Defterini imzalaması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mesajını okumasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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