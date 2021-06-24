ANKARA - Bakan Kurum: 'Sıfır Atık ve Akıllı Şehirler uygulamalarımızı ülkemizin tamamında yaygınlaştırıyoruz'
ANKARA - Bakan Kurum: "Sıfır Atık ve Akıllı Şehirler uygulamalarımızı ülkemizin tamamında yaygınlaştırıyoruz" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi - Katılımcılar - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM Habitat Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile video konferans yöntemiyle konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım