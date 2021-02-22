ANKARA - Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Amrullayev: 'Türkiye'de 23 bin kadar Azerbaycanlı öğrenci bulunmaktadır'
ANKARA - Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Amrullayev: "Türkiye'de 23 bin kadar Azerbaycanlı öğrenci bulunmaktadır" - Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. (2)
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