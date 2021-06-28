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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - AYM Başkanı Arslan: 'İçinde yaşadığımız internet çağında kişilerin özel hayatının korunması çok daha zorlaşmıştır'

ANKARA - AYM Başkanı Arslan: 'İçinde yaşadığımız internet çağında kişilerin özel hayatının korunması çok daha zorlaşmıştır'

ANKARA - AYM Başkanı Arslan: "İçinde yaşadığımız internet çağında kişilerin özel hayatının korunması çok daha zorlaşmıştır" - Sempozyuma katılan davetliler - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşmasıANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM'de düzenlenen "Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı" sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı. (2)

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