ANKARA - AYM Başkanı Arslan: 'Hürriyet ilkelerini ve Anayasayı yerine oturtmak konusunda en büyük sorumluluk biz yargı mensuplarına düşmektedir'
ANKARA - AYM Başkanı Arslan: "Hürriyet ilkelerini ve Anayasayı yerine oturtmak konusunda en büyük sorumluluk biz yargı mensuplarına düşmektedir" - Sempozyuma katılan davetliler - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşması - Zühtü Arslan'ın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer katılımcılarla fotoğraf çektirmesi - Davetlilerin salondan ayrılmasıANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM'de düzenlenen "Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı" sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı.(4)
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