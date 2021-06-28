ANKARA - AYM Başkanı Arslan: 'Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir'
ANKARA - AYM Başkanı Arslan: "Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir" - Sempozyuma katılan davetliler - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşmasıANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM'de düzenlenen "Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı" sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı.(3)
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