ANKARA - AYM Başkanı Arslan: '(15 Temmuz) Çıkarılması gereken derslerin en önemlisi yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının ne kadar hayati olduğu gerçeğidir'
ANKARA - AYM Başkanı Arslan: "(15 Temmuz) Çıkarılması gereken derslerin en önemlisi yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının ne kadar hayati olduğu gerçeğidir" - Sempozyumun yapıldığı salonun iç/genel planı - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer davetliler - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın kürsüye gelmesi - Arslan’ın konuşmasıANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM'de düzenlenen "Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı" sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı.(1)
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