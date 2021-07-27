ANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Laurenço: 'İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım'
ANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Laurenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'nun ortak basın toplantısı - Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'nun konuşması - Salondaki iki ülke heyetiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
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