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ANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Laurenço: 'İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım'
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Laurenço: 'İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım'

ANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Laurenço: 'İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım'

ANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Laurenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'nun ortak basın toplantısı - Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'nun konuşması - Salondaki iki ülke heyetiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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