ANKARA - Almanya'da vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı
- Yusuf Polat'ın cenazesi - Cenazeye katılanlardan görüntüler - Cenaze namazı öncesi konuşmalar - Sanatçı Uğur Işılak'ın duygulanması - Cenaze namazının kılınması ve cenazenin götürülmesiANKARA - Almanya'da Kovid - 19 tedavisi görürken vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tacettin Dergahı'nda defnedildi.
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